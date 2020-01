Provincie Antwerpen telde 12 procent meer fietsers in 2019

De opvallendste stijgers waren vorig jaar het kruispunt van de fietsostrades F13 Antwerpen-Boom, F17 Lier-Boom, F19 Dendermonde-Boom, F28 Brussel-Boom en F23 Brussel-Boom in Willebroek (+ 69 procent), de Scheldelaan in Antwerpen (+ 31 procent) en de Caputsteenstraat in Mechelen op de F1 Antwerpen-Mechelen (+ 16 procent).

Volgens de provincie renderen de aanhoudende investeringen in fietsostrades dan ook optimaal. Vorig jaar ging het onder meer om de aanleg van een fietsostrade tussen Deurne en Boechout, het plaatsen van een brug over het kanaal Bocholt-Herentals en de bouw van een fietstunnel onder de Ring van Geel.

De provincie liet ook opnieuw een meetfietser van de Fietsersbond rondrijden, ditmaal op iets meer dan 4.000 kilometer van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk in alle Antwerpse gemeenten. "De provincie Antwerpen beschikt dankzij een nauwe samenwerking met de Fietsersbond over een dataset met héél veel nuttige informatie", zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens (N-VA). "Bekijken we bijvoorbeeld de breedte van de fietssuggestiestroken in de provincie Antwerpen, dan stellen we vast dat slechts 1,5 kilometer van de 135 kilometer fietssuggestiestroken voldoet aan de minimumbreedte van 1,7 meter."

Een ander pijnpunt dat nog her en der moet worden aangepakt is volgens Lemmens de wachttijd aan verkeerslichten. "Een snelle analyse toont aan dat 8 procent, of zestig verkeerslichtenoversteken op 754 oversteken, een wachttijd hebben boven zestig seconden", zegt hij. "Lange wachttijden zetten fietsers aan tot roodlichtnegatie en dat veroorzaakt verkeersonveiligheid."