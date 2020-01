Queen eert Queen met bijzondere munt

"Wie had dit ooit kunnen denken", dat gevoel overheerst bij ons. In onze beginjaren leek zelfs een beetje erkenning ver weg voor Queen, en onbereikbaar. Om nu wel die erkenning te krijgen, en te zien dat onze muziek ook gevierd wordt op deze ontroerende manier: dat is een ongelofelijke eer", reageert gitarist Brian May. "Geweldig, zo veel gedoe over ons groepje", aldus drummer Roger Taylor.

"Queen is zonder twijfel een van de meest invloedrijke bands van hun generatie. Fans uit de hele wereld zingen hun tijdloze klassiekers nog steeds mee. Die grote bijdrage aan de Britse muziek willen wij eren met een eigen muntstuk. Het is dankzij artiesten als Queen dat de Britse muziek wereldwijd een plaats heeft in de populaire cultuur", aldus Nicola Howell van The Royal Mint.

Queen-fans kunnen de munt online bestellen via de website van The Royal Mint. Er wordt een gouden, zilveren en briljanten versie van geslagen. Later dit jaar brengt The Royal Mint nog andere muzikale muntstukken uit.