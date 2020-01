Sluikstorter of weldoener? Sofa duikt op in bushokje in Essen

Het is niet duidelijk met welke bedoelingen de zetel in het bushokje is gezet. Was het een ludieke actie om het wachten op de bus wat comfortabeler te maken? Of gaat het toch om een sluikstorter? Het gemeentebestuur besloot toch maar om de zetel weg te halen.

Grapje van jongeren?

Een reactie op de Facebookgroep "Ge zijt van Essen, als..." lost mogelijk een deel van het mysterie op. "De zetel stond vorige week aan de overkant met een bordje "gratis". Waarschijnlijk heeft de jeugd in het weekend de zetel verplaatst naar de bushalte", schrijft iemand.