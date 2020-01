"Toen mijn schoondochter de rits van het zitkussen opende, riep ze plots: "Kijk, geld!""

"Mijn eerste gedachte was: wat kan ik hiermee allemaal doen? Mijn huis afbetalen of mijn dak vernieuwen. Het was alleszins een extraatje voor mijn pensioen. Volgens een advocaat die ik raadpleegde mocht ik het geld immers houden. Maar dan vroeg ik me af wat Jezus zou doen? Die zou het natuurlijk teruggeven aan de rechtmatige eigenaar."

Kirby stapte terug naar de tweedehandszaak waar hij de zetels gekocht had. Daar liet men hem weten dat de zetels binnengebracht waren door Kim Fauth-Newberry, wiens grootvader onlangs overleden was: "We hadden er geen flauw benul van dat mijn opa zo’n groot bedrag in zijn huis weggestopt had. En dan te bedenken dat we eerst de zetels hadden willen verbranden."

Kirby was alvast tevreden over de beslissing die hij genomen had: "Ik heb zelf mogen ervaren hoe het voelt om iets te verliezen en het nooit meer terug te krijgen. Dat ik dit kon doen, was de enige juiste beslissing. Ik heb er vroeger over gefantaseerd, mocht mij zoiets overkomen. Wel, het is nu gebeurd en ik weet nu ook hoe ik het opgelost heb."

