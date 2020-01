Veel vogels op het menu tijdens laatste ijstijd in Belgische grot Trou de Chaleux

Er zijn in Trou de Chaleux opvallend veel ganzenvleugels gevonden, waarvan de grote vluchtveren waarschijnlijk losgemaakt werden met vuurstenen werktuigen.

Van de lange vleugelbotten werden werktuigen gemaakt die soms werden versierd. Of die ook echt ooit gebruikt zijn, blijft onduidelijk, omdat er geen eenduidige slijtagesporen op te zien zijn. Van andere botten zijn de onderzoekers zekerder: zo zijn uit zwanenbeenderen naalden vervaardigd.

Bij de raaf is iets opmerkelijks te zien: de tenen zijn verwijderd. Dat kan er volgens de onderzoekers op wijzen dat de jager-verzamelaars de raaf als een symbooldier zagen.

De raaf is dan ook een indrukwekkende vogel, met zijn zwarte verenkleed en brede repertoire van geroep en gezang. Hij kan zelfs geluiden imiteren. Ook in Gönnersdorf en Andernach-Martinsberg, twee Duitse vindplaatsen uit dezelfde periode – het Magdaleniaan – zijn aanwijzingen gevonden dat raventenen zijn gebruikt.

In Trou de Chaleux zijn ook klauwen van de steenarend en de sneeuwuil opgegraven, die duidelijk zijn gepolijst. Dat doet vermoeden dat ze door mensen werden gedragen, en versterkt het idee dat de jager-verzamelaars aan die grote vogels een symboolwaarde toekenden.

In de Chaleux-grot is bovendien één stuk ivoor gevonden, dat in de vorm van een vogel is uitgesneden, met strepen voor de vleugels en veren. Ook op de twee Duitse vindplaatsen zijn dergelijke vogel-artefacten gevonden. "Nog een aanwijzing dat vogels belangrijk waren voor de jager-verzamelaars van toen in Noordwest-Europa", zo zei Goffette.

Het artikel over de vogelbeenderen van de onderzoekers van het KBIN en hun collega's van de Université de Liège en het Muséum national d'Histoire naturelle in Parijs is gepubliceerd in Journal of Archeological Science: Reports. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van het Museum voor Natuurwetenschappen.