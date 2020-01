Storm aan reacties op bijzondere vacature: 23.000 mensen willen half jaar op afgelegen Iers eiland wonen en werken

De Noord-Ierse afdeling van de Britse openbare omroep BBC sprak met een koppel dat vorig jaar van april tot oktober op dezelfde plek woonde en werkte. De twee waren al die maanden de enige permanente bewoners. De toeristen die het eiland bezochten en er overnachtten, bleven nooit langer dan enkele dagen of een week.

"Een serene periode", getuigden Lesley Kehoe en Gordon Bond, die het verblijf een goede test voor hun relatie vonden. "We werden het eilandleven snel gewoon." Veel luxe houdt dat eilandleven echter niet in. Douchen gebeurde met ijskoud water uit een bergrivier. "Het was de snelste douche in je leven en je was daarna ontegensprekelijk meteen wakker", aldus Kehoe.

Zes maanden enkel met zijn tweetjes alleen op een eiland wonen, doe je echter niet zomaar. De vacature is dan ook enkel opengesteld voor koppels of beste vrienden. Lesley Kehoe voegt er als tip aan toe: "Breng die persoon mee met wie je het beste opschiet in de wereld."