240.000 euro boete voor Proximus en Telenet wegens "niet correcte identificatie" bij verkoop prepaidkaarten

Maar "uit verschillende controles uitgevoerd door het BIPT in 2018 is gebleken dat verscheidene verkooppunten van Proximus en Telenet de eindgebruikers niet altijd correct identificeerden", zo staat in een persbericht. Zo maakten ze bij buitenlandse klanten bijvoorbeeld geen kopie van het internationaal paspoort, terwijl ze dat volgens de wet wel moeten doen.