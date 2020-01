Klimaatactivisten planten 's nachts stiekem 500 bomen in Puurs-Sint-Amands

The Phantom Tree Company is een klimaatactiegroep met als motto 'stop met lullen over klimaatopwarming en doe iets'. "Wij planten 's nachts bomen op braakliggende terreinen van overheden en intercommunales zonder de toestemming van die eigenaar", zegt actievoerder Kasper (schuilnaam) in "Start je dag".

In een week tijd hebben zij in Puurs-Sint-Amands al meer dan 500 bomen geplant, 2 hectare in totaal. "Het gaat om gronden waar al jaren niets mee gebeurt, behalve een keer per jaar het gras maaien. Zo hebben we al bomen geplant aan de Gansbroekstraat bij de A12, op gronden naast waterskiclub Clothilde en op een terrein voorbij tankstation De Vliet."

Strafbaar?

Vrezen de actievoerders geen straffen voor hun illegale acties? "Integendeel. Wij hopen eigenlijk vooral op steun van andere mensen met een hart voor het klimaat", zegt Kasper van The Phantom Tree Company.

"Eén boom zuivert evenveel CO₂ als 1.600 vierkante meter gras. We houden ook rekening met de biodiversiteit en planten inheemse soorten aan zoals iepen, wilgen en platanen. We gaan ook samenwerken met imkers om af te stemmen welke soorten goed zijn voor de bijen."

De actiegroep hoopt op steun van de Vlaamse Overheid en het Agentschap Natuur en Bos. "Tuinen en gronden van particulieren laten we voor alle duidelijkheid ongemoeid."

