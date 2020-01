"Amerika bloeit en wint zoals nooit tevoren", president Trump spreekt in Davos tot zijn eigen arbeiders

De voorbije drie jaar is die trend volgens Trump echter gekeerd en "bloeit en wint Amerika zoals nooit tevoren". Er zijn zeven miljoen banen bij gekomen in de VS, de werkloosheid -ook bij mensen van Afrikaanse, Aziatische of Latijns-Amerikaanse achtergrond- is het laagste ooit, de beurzen staan op historische niveaus en investeringen vloeien massaal de VS binnen, aldus Trump.

De president maakt zich sterk dat dat grotendeels het gevolg is van de nieuwe handelsakkoorden die hij heeft gesloten met grote economische partners, zoals China, Canada, Mexico en Japan, terwijl andere onderhandelingen bezig zijn. In tegenstelling tot het verleden heeft het wapen van invoertarieven tegen die landen gewerkt en hen tot toegevingen gedwongen. Anderzijds zou "de grootste belastingverlaging ooit" en het schrappen van tal van (sociale en ecologische) regulering de economie in de VS tot ongekende hoogten hebben gedreven. (Lees verder onder de foto).