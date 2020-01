Bart De Wever (N-VA) over illegaal vuurwerk oudjaar: "Uitgedeeld door criminele bende en héél jonge daders"

Op verschillende plekken in Antwerpen is op oudejaarsavond gevaarlijk illegaal vuurwerk afgestoken. De ordediensten hadden vooral werk in de wijken Deurne-Noord, Kiel, Linkeroever en Oud-Borgerhout. In de bevoegde gemeenteraadscommissie gaf burgemeester Bart De Wever (N-VA) meer uitleg over de kwestie.

"Dat vuurwerk had hier en daar een georganiseerd karakter. Buurtbewoners hebben de politie gemeld dat er auto's rondreden die vol staken met vuurwerk dat werd uitgedeeld aan jongeren."

Criminele bende

In Deurne is er zelfs cobra-vuurwerk gebruikt waarvan de kracht even groot is als van een handgranaat. "De hypothese is dat zij die dit dure vuurwerk kunnen aankopen, dat financieren met geld afkomstig uit de handel in andere substanties. Het zijn dezelfde mensen die jongeren rekruteren om in bepaalde wijken de boel op stelten te zetten."

De Wever zei geschokt te zijn door de jonge leeftijd van de hoofdaanstoker van incidenten op de Lakborslei in Deurne. "Ik kan zijn exacte leeftijd niet vermelden maar toen ik dat las moest ik even gaan zitten. Het zijn niet altijd jongeren van amper twaalf, dertien of veertien jaar, maar ze laten zich wel heel gemakkelijk op sleeptouw nemen."