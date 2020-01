Na de "schattige momentjes" tussen Brad Pitt en Jennifer Aniston: "Mijn hart kan dat niet aan!"

Aniston mocht dan ook een prijs gewonnen hebben tijdens de SAG Awards, voor haar rol in "The morning show", toch was het de bedankingsspeech van Pitt, die een prijs won voor zijn rol in "Once upon a time… in Hollywood", die de meeste lachers op zijn hand kreeg. De 56-jarige acteur grapte immers dat hij deze prijs zeker zou toevoegen op zijn Tinderprofiel, maar hij verwees ook naar zijn stukgelopen relatie met Angelina Jolie: "Laten we eerlijk zijn, het was een moeilijke rol om te spelen. Een man die in een roes raakt, zijn shirt uittrekt en niet overweg kan met zijn eigen vrouw." Met een camera die onmiddellijk inzoomde op Jennifer Aniston.