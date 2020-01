Gentse broers zijn Atlantische Oceaan overgestoken in roeiboot: hoe slaag je in deze "zotte onderneming"?

De broers zagen elkaar soms slechts 2 seconden, bij de wissel. Ze besloten daarom om te communiceren via emoji's, om wat info uit te wisselen over hun gemoedstoestand. "We hebben eigenlijk niet de tijd om een lang gesprek aan te gaan bij het wisselen. Bij communicatie hoort ook het leren omgaan met gevoelens, en daarom hebben we beslist te werken met emoji's. Als we elkaar kruisen in de cabine, weten we bijvoorbeeld meteen dat de andere zich vermoeid of gefrustreerd zou voelen, en dat je hem beter even niet aanspreekt."



De deelnemers zien wekenlang niks anders dan de zee, zee en nog eens zee. "We gaan wekenlang heel klein zijn en dat kan zorgen voor agorafobie, of vrees voor enorme oppervlaktes", vertelde Bernard daarover. En je moet je natuurlijk telkens opnieuw weer opladen: "Er is geen moment voor rust. Het is belangrijk om jezelf continu te kunnen opladen. Je mag niet stoppen: er is gewoon geen andere optie dan verder te roeien", weet De Gendt.