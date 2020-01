Burgemeester Pierre Kompany krijgt dreigbrief met wit poeder, verkeershinder op Keizer Karellaan

De brief is geopend op het gemeentehuis, waarop alle voorziene veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Momenteel kan niemand het gemeentehuis in of uit. Door de veiligheidsmaatregelen is er ook één van de twee rijstroken op de Keizer Karellaan afgesloten, wat extra lange files tot gevolg had tijdens de avondspits.

Volgens zijn woordvoerster is het de eerste keer dat Pierre Kompany doodsbedreigingen krijgt sinds hij in oktober 2018 tot burgemeester is gekozen. Kompany is de eerste burgemeester van Afrikaanse origine van het land.

Op Twitter laat Kompany weten dat iedereen op het gemeentehuis veilig is en excuseert hij zich opvallend genoeg ook voor alle ongemak die deze toestand veroorzaakt. Hij kondigt ook aan dat hij een klacht gaat indienen.