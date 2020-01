De vijf boeken die het leven van dichteres Maud Vanhauwaert hebben veranderd

Maud Vanhauwaert las “De wereld van Sofie” van de Noorse schrijver Jostein Gaarder toen ze een jaar of 14 was, net zo oud als het hoofdpersonage Sofie. Ze noemt het haar eerste echte romanervaring: “Ik zie (of voel) me nog liggen in onze zetel in de woonkamer, met alleen een shortje aan, want het was heel warm die zomer. Ik ging toen dagelijks naar de bib, maar dit was het eerste boek dat me compleet overdonderde."