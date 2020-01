Streamingdienst Disney+ vanaf de zomer beschikbaar in België

Disney+, het nieuwe videostreamingplatform van Disney, zal in de zomer van dit jaar in België beschikbaar zijn. In Europa is de dienst momenteel enkel beschikbaar in Nederland.

Disney+ lanceerde de dienst eind vorig jaar al in de Verenigde Staten, Canada en Nederland. Na één dag hebben toen ruim 10 miljoen mensen zich geregistreerd.

De lancering in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland is momenteel gepland op 24 maart. Bijkomende West-Europese markten, waaronder België, Scandinavië en Portugal, volgen in de zomer van 2020.

Een jaarabonnement zal 69,99 euro kosten, voor een maand Disney+ betaal je 6,99 euro.