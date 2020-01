Duizenden Centraal-Amerikaanse migranten bestormen grens van Guatemala naar Mexico

Zo'n 3.000 à 4.000 Centraal-Amerikaanse migranten hebben geprobeerd vanuit Guatemala Mexico te bereiken. Ze gingen de Rodolfo Robles-brug over van Tecun Uman (Guatemala) naar Ciudad Hidalgo (Mexico) of waadden door de Suchiate rivier. Meer dan 2.000 onder hen zaten al wekenlang in Guatemala te wachten op toelating van Mexico om het land binnen te komen, zonder enige bevoorrading.