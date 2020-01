Een goed advies van nonkel Louis

Goede raad heb ik ook voor koning Filip, de onversaagde. Majesteit, u had uw twee informateurs ter plekke moeten ontslaan, toen ze maandag verslag kwamen uitbrengen. Of toch tenminste Georges-Louis Bouchez, die onbetrouwbare charmeur met zijn ruiker witte lelies voor uw jarige vrouw. “Meneer Bouchez, had u moeten zeggen, u moet een regering in elkaar zien te boksen, u moet geen ruzie komen stoken in mijn huishouden.” Ik kan mij voorstellen dat er ’s avonds in het kasteel van Laken een hartig woordje gepraat is over die bloemen van Bouchez en dat ze allang op de koninklijke composthoop liggen te vergaan.