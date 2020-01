Emir Kir tekent geen beroep aan tegen uitsluiting uit de PS

De PS zette Kir zaterdag uit de partij omdat hij in december een ontmoeting had gehad met twee extreemrechtse Turkse burgemeesters, in het gezelschap van vier andere Turkse burgemeesters. Het Kamerlid van de Franstalige socialisten ontkende niet dat hij zijn Turkse collega-burgemeesters had ontmoet, maar zegt dat hij de twee extreemrechtse politici niet als dusdanig heeft uitgenodigd.