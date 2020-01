Vader van Tine Nys getuigt op euthanasieproces: "Tine heeft geen waardig einde gehad. Integendeel"

Ze omschrijft Tine als een leuke zus. "We hadden veel contact, gingen regelmatig iets drinken. Ze heeft er onrechtstreeks voor gezorgd dat ik nu twee prachtige kinderen heb door mij voor te stellen aan mijn toenmalige partner. Ze is ook de meter van mijn oudste kind, dat bewijst toch dat we een goede band hadden." De relatie tussen Tine en haar moeder daarentegen was "niet altijd optimaal", klinkt het. "Er was veel aantrekken en afstoten, maar ze vonden elkaar wel altijd. Ze waren allebei heel extravert, de kans op botsingen is sowieso dan groter. Maar de relatie was voor verbetering vatbaar."