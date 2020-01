Fietser in kritieke toestand na ongeval in Edegem

Op de Prins Boudewijnlaan in Edegem heeft een auto vanochtend rond zes uur een fietser aangereden. De fietser, een 34-jarige man uit Wilrijk, reed op het fietspad toen hij plots de straat overstak. De bestuurder van de lichte vrachtwagen merkte hem niet op en reed hem aan zonder te remmen.

De fietser raakte zwaargewond en werd overgebracht naar het UZA. Zijn toestand is kritiek. De bestuurder van de lichte vrachtwagen is een 42-jarige man uit Edegem. Hij was in shock en werd ook overgebracht naar het UZA.

Door het ongeval was de Prins Boudewijnlaan ruim een uur lang versperd in de richting van Antwerpen.