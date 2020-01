Maken GAS-boetes steden "slapend rijk"? Inkomsten in vijf jaar tijd vertienvoudigd

Steden en gemeenten rekenen er ook op dat de inkomsten uit GAS-boetes nog verder zullen stijgen, tot in totaal 47 miljoen euro in 2020 en bijna 50 miljoen in 2025. Dat blijkt uit de inkomsten die ze in hun meerjarenbegroting inschreven. Het gaat om de ramingen van 276 van de 300 Vlaamse gemeenten. Antwerpen verwacht zo in 2020 14,2 miljoen euro uit GAS-boetes te halen, Leuven 9,4 miljoen.

Gemeenten zouden in de toekomst ook GAS-boetes kunnen uitschrijven bij snelheidsovertredingen, bijvoorbeeld in een zone 30. Dat staat in het Vlaams regeerakkoord. "Maar die regelgeving staat nog niet op punt", zegt Debast. "Er zijn gemeenten die vragen of ze dat kunnen toepassen, maar daarover gaan we nog in gesprek met de minister van Mobiliteit."