Gebouw in Beringen waar twee brandweermannen stierven, wordt afgebroken

De eigenaar van het gebouw aan de Koolmijnlaan heeft een sloopvergunning aangevraagd. Het stadsbestuur van Beringen gaat akkoord en dringt er op aan zo snel mogelijk te starten met de afbraak nadat de vergunning is afgeleverd. Zo kan de site opgeruimd worden nadat ze er jarenlang verloederd bijlag. In het gebouw was vroeger een supermarkt ondergebracht. Intussen stond het gebouw jarenlang leeg, en het kreeg geregeld bezoek van krakers.

Brandstichting

In het gebouw langs de Koolmijnlaan werd ook verschillende keren brand gesticht. De laatste brandstichting was op 11 augustus 2019 met de gekende dramatische afloop: twee doden. De daders zijn nog altijd niet gevonden.