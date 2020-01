Geheime verhuisoperatie van het "Lam Gods" is succesvol verlopen

In Gent startte deze voormiddag een geheime verhuisoperatie van de centrale panelen van het schilderij "Lam Gods" van Van Eyck. Die keren voor het Van Eyckjaar terug naar de Sint-Baafskathedraal. De voorbije jaren stonden de panelen nog in het Museum voor Schone Kunsten in Gent waar ze grondig gerestaureerd werden. De panelen vormen hét topstuk van het Van Eyckjaar.

De zijpanelen van het "Lam Gods" maken de omgekeerde beweging. Zij worden opgenomen in een grote overzichtstentoonstelling over schilder Van Eyck in het MSK. Vanaf 1 februari kan iedereen ze er daar gaan bekijken. Kort na de middag was de hele verhuisoperatie afgerond.

Top secret

De verhuisoperatie had heel wat voeten in de aarde. De panelen moesten eerst en vooral met de nodige voorzichtigheid in grote kisten geladen worden. Het transport gebeurde ook met een speciale wagen. Omdat de schilderijen een fortuin waard zijn en mensen met slechte bedoelingen op ideeën zouden kunnen brengen, werd strikte geheimhouding afgesproken tussen alle betrokken partijen. Er was politiebewaking voorzien aan de kathedraal en aan het museum, er zouden zelf politiemensen met machinegeweren opgesteld zijn. De Sint-Baafskathedraal was de hele dag gesloten voor het publiek.

Emotioneel moment

De kisten met de centrale panelen van het "Lam Gods" staan nu in de kapel van de Sint-Baafskathedraal, die hermetisch is afgesloten. Morgen worden de panelen eruit gehaald en gemonteerd tot één werk. "Ik heb de gerestaureerde panelen al verschillende keren kunnen zien. Ze zijn prachtig. Maar het wordt morgen toch echt een emotioneel moment om ze als één werk te kunnen bewonderen", zegt Ludo Collin van het bisdom Gent. De panelen in de kerk worden vrijdag aan de notabelen en de pers voorgesteld, later zijn uiteraard ook andere bezoekers welkom.