Goed nieuws voor de natuur: Floordambos en Peutiebos worden natuurreservaat

Het Floordambos en het Peutiebos, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Steenokkerzeel, Machelen en Vilvoorde, vormden vroeger één geheel, maar door de aanleg van de snelweg E19 raakte het gebied versnipperd. De natuur heeft het daardoor moeilijk, zo worden er geregeld reeën aangereden. Natuurpunt vraagt al langer om het gebied te erkennen als officieel natuurreservaat. Dat is nu het geval, en daardoor komen er nu subsidies.

Ecobruggen- en tunnels

Bedoeling is om met het geld ecoducten en ecotunnels aan te leggen. Dat bevordert de migratie van fauna en flora. Daniël Poesmans van Natuurpunt: "Dankzij de erkenning gaan wij trachten de bossen weer met elkaar te verbinden. Wat we nu vaak zien is dat reeën de E19 proberen over te steken en aangereden worden. Ecotunnels-of bruggen moeten dat voorkomen."

Verder zullen inspanningen geleverd worden om de waterkwaliteit van de rivier de Trawool en het hele gebied in ere te herstellen. En er komen ook maatregelen om de biodiversiteit te bevorderen.