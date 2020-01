Grote brand in veebedrijf in Tielt-Winge

Rond 22.30 uur gisteravond ontstond er vuur in een koeienstal van een veebedrijf op de Kastanjeweg in Tielt-Winge. Korpsen van de brandweer van Aarschot en Scherpenheuvel kwamen meteen ter plaatse en kregen hulp van heel de zone Oost-Vlaams-Brabant. Er werd een gigantische container met water gebruikt om de brand te blussen. De loods was gevuld met hooi en stro, waardoor het erg moeilijk was om het vuur onder controle te krijgen. Dat duurde uren. Vanmorgen was er weer een heropflakkering, maar ook die is geblust.

Kalfjes gestorven

Er vielen geen menselijke slachtoffers. De brandweer kon 120 dieren in veiligheid brengen, zes kalfjes konden niet meer gered worden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.