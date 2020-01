Horeca Gent ziet vroege sluiting cafés Overpoort niet zitten: "5 uur is veel te vroeg"

De Gentse politie heeft een Zonaal Veiligheidsplan opgesteld voor de periode 2020-2025. Daarin staat te lezen dat de uitgangsbuurt Overpoort en haar omgeving 'leefbaarder' moeten gemaakt worden. Aangezien het gaat om een uitgaansbuurt met cafés en duizenden studenten moet er volgens de politie een aantal acties ondernomen worden.

Extra camera's en 'muziekuurverbod'

Ze willen extra camera's plaatsen om alles in het oog te houden en er zal op toegezien worden dat amokmakers niet binnen kunnen. Daarnaast wordt er een uur opgelegd waarop geen muziek meer mag gemaakt worden en dat wordt vastgelegd om 05.00 uur. "Veel te vroeg", zegt Tim Joiris van Horeca Oost-Vlaanderen.

"05.00 uur is een druk uur"

"Op dit moment zien we dat zeker niet zitten. We zijn bezig met een grote oefening rond de Overpoort en we willen eerst de resultaten daarvan afwachten." Dat uur vindt hij veel te vroeg: "Realistisch gezien is 06.00 uur een veel beter uur met een cooldown tot 07.00 uur. De omzet die er nog gedraaid wordt tussen 05.00 en 06.00 uur is veel te groot om dan ineens duizenden studenten op straat te zetten."

Zijn boodschap is duidelijk: "We gaan hier niet op reageren. Wij steunen dat plan absoluut niet."