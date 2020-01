Het iconische bruine Stella-flesje wordt groen: "Past beter bij imago"

Misschien heb je het zelf al opgemerkt op café of in de supermarkt: de Stella-flesjes hebben een groene in plaats van een bruine kleur. In het buitenland zit het Leuvense bier al jaren in een groen flesje, en dat zal op korte termijn ook in ons land overal het geval zijn. De brouwerij wil zo het imago van het legendarische pilsbier opwaarderen, zegt woordvoerder Lore Stuyck: "We willen het bier de 'looks' geven dat het verdient want Stella Artois is nu eenmaal de beste Belgische pils. We willen het bier op die manier ook differentiëren van de andere pilsjes op de Belgische markt. Die zitten vaak in bruine flesjes, vandaar dat wij kiezen voor een groen flesje. Dat is exclusiever en past beter bij het beeld van het bier."

Kwaliteit

Ab Inbev belooft dat er op korte termijn geen prijsstijging zal zijn."Gelinkt aan deze campagne is er geen impact" Ook de inhoud van het flesje blijft dezelfde, en de kleur van het flesje heeft volgens Lore Stuyck geen invloed op het bier: "Wat bij elk bier belangrijk is, is dat je het op een correcte manier bewaart. Als je het koel en in het donker bewaart, is de kwaliteit te allen tijde gegarandeerd. Dat geldt zowel voor de groene als bruine flesjes." De bruine Stella-flesjes komen nu terecht in het herbruikbaar circuit, wat betekent dat ze binnenkort door andere brouwerijen gebruikt zullen worden.

Consumenten

Volgens de brouwerij zijn de eerste reacties op het groene flesje alvast positief. Een kleine rondvraag op de Grote Markt in Leuven gaf uiteenlopende reactie. "Ik vind dat onnozel, Stella is bruin, ze moeten daar niets anders van maken", zegt een vrouw. "Heel veel bieren hebben heel mooie flesjes", merkt een barvrouw op. "Misschien willen ze ook een mooier flesje om te concurreren. Al betwijfel ik of je met een klassieker moet spelen, soms moeten klassiekers klassiek blijven." "Een ander kleurtje is eens goed, dat is geen probleem. Het is pure marketing, je moet af en toe veranderen," zegt een andere voorbijganger. "Het heeft een internationale uitstraling, als mensen uit het buitenland naar België komen, dan herkennen ze een Stella."