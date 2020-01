Amir Mohamad Abdel Rahman geïdentificeerd als "nieuwe leider" van IS

Hij wordt op de ad hoc-website van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gepresenteerd als "een mogelijke opvolger van het hoofd van IS Abu Bakr al-Baghdadi".



Kort na de dood van Baghdadi bij een Amerikaanse operatie eind oktober in Syrië, wees IS Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurachi aan als de nieuwe "kalief van moslims". Die laatste was echter niet gekend door analisten en sommigen twijfelden aan zijn bestaan.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde op 27 oktober de dood van al-Baghdadi aan. Sinds hij zichzelf in 2014 had uitgeroepen tot "kalief" van een gebied dat tot zeven miljoen inwoners telt en zich uitstrekte over Irak en Syrië, was Baghdadi de meest gezochte man ter wereld geworden.