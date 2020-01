Japanse minister neemt ouderschapsverlof: waarom is dat zo speciaal?

De beslissing van Koizumi wordt positief onthaald bij de Japanse bevolking. Al zijn er ook kritische stemmen: is dit niet gewoon een publiciteitsstunt, om zijn populariteit te vergroten? Want Koizumi mag dan wel een opkomende figuur zijn in de Japanse politiek - hij wordt getipt als toekomstig premier - er zijn ook veel vragen.

De voorbije maanden kreeg hij bijvoorbeeld kritiek omdat hij niet veel politieke ervaring heeft en bij momenten arrogant overkomt. De Britse krant The Times omschreef Koizumi alleszins als een van de 20 mensen om in de gaten te houden in 2020. Volgens de krant zijn er twee visies op de minister: "Ofwel is hij een aristocraat uit een politieke familie met weinig originele ideeën, ofwel is hij de meest interessante en veelbelovende Japanse politicus van zijn generatie."