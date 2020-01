Joris Gaens, nieuwe burgemeester van Voeren: "Niet makkelijk om in de voetsporen te treden van iemand als Huub Broers"

Met Joris Gaens krijgt Voeren een jonge burgemeester. Hij is nog maar 31. Gaens volgt Huub Broers op die 19 jaar burgemeester was van de faciliteitengemeente. Broers maakte met zijn lijst Voerbelangen destijds een einde aan de jarenlange Waalse meerderheid.

Oud-leerling van Broers

Na de verkiezingen zei Huub Broers dat hij nog twee jaar burgemeester zou blijven. Maar hij stopt nu eerder omdat volgens hem de jonge generatie er klaar voor is. Zijn dochter Hilde is sinds deze maand OCMW-voorzitter, en ze is net als de nieuwe burgemeester een oud-leerling van Broers die destijds leraar geschiedenis was.

Laatste eedaflegging

Joris Gaens beseft dat hem een grote uitdaging wacht om in de voetsporen van de flamboyante Broers te treden. Hij streeft in de eerste plaats naar continuïteit. Grote dossiers die hem de komende jaren wachten zijn nieuwe rioleringen en wegen in de verschillende dorpen. Voor gouverneur Herman Reynders was het de laatste eedaflegging van een burgemeester. Hij stopt eind deze maand.