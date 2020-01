"Lelijke" sociale woningen uit Lo geselecteerd voor architectuurbiënnale Venetië

Het project werd ontwikkeld op de nieuwe verkaveling "De Large" aan 't Schaerdeke in Lo. Het zijn huur- en koopwoningen. Bijzonder is dat de woningen per twee onder één kap zijn geschakeld. Architect Bart Dehaene zag het als een eigentijdse visie op de West-Vlaamse landelijke woning met mansardedak.

Ook de kleuren zijn apart: de gevelstenen zijn okergeel en het dak heeft grijze leien. De voordeuren staan onder een klein gewelf met twee bogen, met in het midden een zuil, ontworpen door Dirk Zoete, een uitgeweken Lo-Reningnaar. De inwoners die wij spraken, voelden zich beledigd toen ze lazen over hun opname in de lijst van "Lelijke Belgische Huizen" en glimlachten breed toen ze hoorden dat hun woning op de biënnale van Venetië staat.

De olifant

De meningen over de huizen zijn verdeeld in Lo. "Sommigen noemen het project "de olifant"", zegt burgemeester Lode Marlion. Dat ligt waarschijnlijk aan de olifantgrijze kleur van het gebogen dak en misschien ook aan de zuil die als een slagtand telkens tussen twee voordeuren staat. Maar de burgemeester vindt dat het project nog niet helemaal tot zijn recht komt. Er wonen al mensen in, maar buiten en binnen is er nog heel wat werk voor het helemaal af is.

Dubbele gevoelens

De burgemeester is blij met de internationale aandacht. "Het project zal toch maar te zien zijn in het Belgisch paviljoen van de biënnale van Venetië, dat is de internationale hoogmis van de hedendaagse architectuur", vervolgt hij. Hij blijft zich wel bewust van de twee totaal verschillende meningen over het project. "De gustibus et coloribus non est disputandum", zegt het Latijnse spreekwoord. Of in het Nederlands: "Over smaken en kleuren valt niet te twisten". Of zoals de burgemeester het in de taal van ter plaatse zegt: "Over kleuren en goesten wordt er natuurlijk veel geklapt."