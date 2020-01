Leraar aangehouden voor aanranding van vierjarig kind op Mechelse school

Een leerkracht van 23 uit Keerbergen, in Vlaams-Brabant, is aangehouden omdat hij een kleuter van vier zou hebben aangerand. De feiten zouden gebeurd zijn op een school in Mechelen, waar de man tijdelijk les gaf. Speurders zouden tijdens huiszoekingen ook kinderporno op zijn laptop gevonden hebben. Dat meldt Het Laatste Nieuws en het parket van Antwerpen bevestigt het nieuws.