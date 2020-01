"Online racistische reacties opkuisen is als zandkasteel bouwen. Plots komt de zee en daar sta je dan met je emmertje"

Hoe kwetsend online haatberichten voor sommige mensen ook kunnen zijn, in België is de vrijheid van meningsuiting wettelijk vastgelegd. Iemand verbaal kwetsen is niet verboden. Wat niet mag, is in het openbaar aanzetten tot geweld of oproepen tot discriminatie en haat. En dat kan dan weer strafbaar zijn op basis van de antiracismewet of de algemene antidiscriminatiewet. Als er iemand een klacht indient tenminste, of als het gerecht beslist om een onderzoek in te stellen.