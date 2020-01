Moeder van overleden zevenjarig meisje in Sint-Jans-Molenbeek aangehouden

De moeder van het zevenjarige meisje dat in verdachte omstandigheden overleden is in Sint-Jans-Molenbeek, is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat meldt het Brusselse parket. Uit de resultaten van de autopsie is gebleken dat het kind geen natuurlijke dood is gestorven, aldus parketwoordvoerster Stéphanie Lagasse.