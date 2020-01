Nieuwe killer-T-cel biedt hoop op 'universele' kankertherapie

Om het therapeutische potentieel van deze cellen in vivo - in een levend wezen - te testen, spoten de onderzoekers T-cellen die in staat waren MR1 te herkennen, in bij muizen met een menselijk immuunsysteem die drager waren van menselijke kankers.

Dit gaf 'bemoedigende' resultaten, waarvan de onderzoekers zeiden dat ze vergelijkbaar waren met die van de nu goedgekeurde CAR-T-therapie in een soortgelijk diermodel.

Het team was verder in staat aan te tonen dat T-cellen van patiënten met melanoom - een beruchte vorm van huidkanker - die gemodificeerd waren om de nieuwe T-cel-receptor uit te drukken, in het labo niet alleen de kankercellen van de patiënt zelf konden vernietigen, maar ook kankercellen van andere patiënten, wat ook het HLA-type van de patiënten was.

Professor Andrew Sewell, de belangrijkste auteur van de studie over de nieuwe TCR en een expert in T-cellen aan de School of Medecine van Cardiff University, zei dat het 'zeer ongewoon' is een T-cel-receptor (TCR) te vinden met zo'n brede gevoeligheid voor kankers en dat dit het vooruitzicht bood op een 'universele' kankertherapie.

"We hopen dat deze nieuwe TCR ons een andere route zal kunnen bieden om een breed gamma aan kankers als doelwit te nemen en te vernietigen", zei hij. "De huidige op TCR gebaseerde therapieën kunnen enkel gebruikt worden bij een minderheid van patiënten tegen een minderheid van de kankers."

"Kanker onder vuur nemen met T-cellen die beperkt zijn tot MR1 is een opwindend nieuw gebied - het roept het vooruitzicht op op een 'universele' kankerbehandeling, één enkel type van T-cel die in staat zou kunnen zijn om veel verschillende soorten kankers te vernietigen in heel de bevolking", zei Sewell. "Tot hiertoe geloofde niemand dat dit mogelijk zou kunnen zijn."