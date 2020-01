Ophaling grof huisvuil in Gent niet langer gratis vanaf 1 april

Het ophalen van grof huisvuil is vandaag nog gratis in Gent, maar vanaf 1 april moeten ze dat verplicht betalend maken. Schepen Bram Braeckevelt: "Vlaanderen wenst dat zo... Ik wil graag nog eens met hen overleggen hoe we dat het beste aanpakken."

Het is voorlopig nog niet duidelijk of er ook op containerparken in Gent betaald zal moeten worden voor grof huisvuil. Dat moet ook van Vlaanderen, maar Gent zegt dat de containerparken daar nog niet voor aangepast zijn. Ook daar is Gent één van de laatste Oost-Vlaamse zones waar dat nog niet betalend is, samen met het containerpark van Aalter.