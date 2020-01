Rocker Ozzy Osbourne lijdt aan ziekte van Parkinson: "Het is een uitdagend jaar geweest, maar ik wil niet meer liegen"

"Het is zwaar geweest om dit stil te houden. Ik kan niet goed geheimen bewaren. De excuses raakten stilaan op, dus ik ben blij dat mijn fans nu op de hoogte zijn. Ik kan niet wachten om weer op het podium te staan."

Volgens Osbournes vrouw Sharon lijdt hij aan "PRKN 2", het zogenoemde Parkin 2, wat een bepaalde vorm is van de ziekte van Parkinson. "Er zijn zo veel vormen van die aandoening. Dit is zeker geen doodvonnis, maar er is een impact op de werking van bepaalde zenuwen. Goede en slechte dagen wisselen elkaar af."

Momenteel bestaat er geen behandeling voor de ziekte van Parkinson, een neurologische aandoening die evolueert doorheen de tijd. Osbourne neemt wel medicatie, om de ziekte onder controle te houden.

"In april zoeken we gespecialiseerde hulp in Zwitserland. Hier in de VS hebben we voorlopig alle antwoorden gehad die we kunnen krijgen. Ik wil me sterk houden voor Ozzy, en onze familie", aldus zijn vrouw Sharon. "Het is niet makkelijk voor hem: optreden is zijn leven."