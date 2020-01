Portugal gaat Belgische gepensioneerden (een beetje) belasten

Door het belastingverdrag tussen Portugal en enkele landen van de Europese Unie mogen inwoners van die landen kiezen waar ze inkomstenbelastingen op hun pensioen betalen, en aangezien ze in Portugal niets moeten betalen, is de keuze snel gemaakt.

Het verdrag is nog een uitvloeisel van de financiële crisis van 2008, die Portugal deels probeerde te counteren door rijke buitenlanders aan te trekken. De redenering was: ze betalen dan wel geen belastingen, maar ze consumeren wel, ze kopen huizen, ze gaan op restaurant enz.

Ruim dertigduizend buitenlanders maken nu gebruik van de regeling. Ze komen onder meer uit België, Frankrijk, Duitsland, Zweden en Finland. Maar de laatste tijd groeide de kritiek op de belastingvrijstelling, met name bij linkse en extreemlinkse partijen.

De socialistische regeringspartij heeft nu een wetsontwerp ingediend, vertelde correspondent José da Silva in "De wereld vandaag" op Radio 1: "In dat voorstel is sprake van een pensioenbelasting voor buitenlanders van 10 procent. Over het percentage wordt nog overlegd, het kan ook iets meer zijn."

De Portugese regering maakt zich niet al te veel zorgen dat rijke gepensioneerde buitenlanders niet meer naar Portugal zullen komen. Zelfs met een aanslagvoet van 10 procent blijft Portugal een belastingparadijs in Europa.