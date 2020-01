Recordaantal moorden in Mexico: vorig jaar werden bijna 35.000 mensen vermoord

Los daarvan geniet het land ook een bedenkelijke reputatie voor andere gewelddaden zoals moorden, ontvoeringen en afpersing. De grote ongelijkheid in het land speelt daarbij een rol evenals de corruptie bij de overheid en bij de politie. Ook geweld tegen vrouwen en journalisten leidt tot veel doden.

De facto woeden interne oorlogen in Mexico. Ter vergelijking: het aantal Amerikaanse gesneuvelden in de oorlog in Korea (1950-1953) bedroeg iets meer dan 33.600; tussen 1965 en 1975 sneuvelden er meer dan 47.400 Amerikaanse militairen in de oorlogen in Vietnam, Laos en Cambodja. Of nog een vergelijking: in de Verenigde Staten vielen er in 2018 meer dan 16.200 doden bij geweld.