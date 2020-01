Proces over Nederlands "spookgezin" uit Ruinerwold trekt zich op gang: het mysterie van de schuilboerderij blijft 

Van D. zou minstens negen kinderen hebben, de oudste drie konden het gezin ontvluchten. De zes andere kinderen leefden sinds 2010 op de boerderij. Zij zijn nooit aangegeven bij de burgerlijke stand. Ze bestaan dus officieel niet. Ze leefden hun hele leven in afzondering en moesten verborgen blijven voor de buitenwereld, verklaart het Nederlandse Openbaar Ministerie.

De oudste drie kinderen mochten niet over het bestaan van hun zes jongere broertjes en zusjes praten. Alle kinderen moesten maandenlang bidden. Ze kregen dan geen eten, alleen water, staat in een verklaring van de kinderen. En ze werden geregeld gestraft. Soms met een stok of ze stonden urenlang in een koud bad totdat ze bewusteloos raakten.



En de moeder van de kinderen? Zij overleed in 2004 aan de gevolgen van darmkanker, ze is dan 41 jaar oud.