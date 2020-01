Storm Gloria veroorzaakt nog altijd problemen in Spanje en de Franse Pyreneeën

De voorbije dagen vielen in Spanje al vier doden door de storm. In Ávila, in het centrum van het land, werd een man geraakt door rondvliegende dakpannen. Een dakloze vrouw is wellicht doodgevroren in de buurt van Valencia. In Asturias, in het noordwesten van het land, is een man aangereden door een voertuig, toen hij zijn sneeuwkettingen aan het aanbrengen was. Een vierde man is gestorven nadat hij eerder in de buurt van Valencia was aangetroffen met onderkoelingsverschijnselen.