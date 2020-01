UZ Brussel zat meer dan uur zonder stroom

Iets voor tien uur vanmorgen viel de stroom uit in het UZ Brussel in Jette. Gelukkig kon het ziekenhuis meteen overschakelen op noodgeneratoren die het hele gebouw van stroom voorzien. Om zoveel mogelijk elektriciteit te besparen werden niet-dringende ingrepen uitgesteld en liften gesloten, tot de stroom terug was. Dat was rond 11 uur het geval. "Wat de oorzaak van de stroompanne is, is niet duidelijk", vertelt Edgard Eeckam van het UZ Brussel.

Groot zijn de gevolgen voorlopig niet voor het UZ Brussel. De noodgeneratoren zijn zo gebouwd dat ze het hele ziekenhuis enkele dagen van stroom kunnen voorzien. Bovendien worden ze jaarlijks uitvoerig getest: "We laten zo'n 30 à 40 keer de stroom met opzet uitvallen om te kijken of de noodgeneratoren meteen aanslaan," zegt Eeckman. "Nu is het vooral afwachten wat de oorzaak van de stroompanne is zodat we ook daar lessen uit kunnen trekken." De geplande afspraken en ingrepen kunnen deze namiddag ook gewoon doorgaan.