Twee huisbranden tegelijk in Genk, één bewoner met brandwonden afgevoerd

De brandweer Oost-Limburg had dinsdag in de vooravond de handen vol. In de Smeilstraat in Terboekt was er een zware uitslaande brand in een deel van een tweewoonst. Er woont een vrouw met twee volwassen zonen. De oudste zoon liep brandwonden en ook een rookvergiftiging op. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Tweede brand

Terwijl de brandweer nog aan het blussen was in de Smeilstraat kwam er alweer een nieuwe oproep binnen voor een hevige brand in de Mispelaarstraat. Toen de brandweer ter plaatse kwam sloegen de vlammen al door de ramen en het dak.