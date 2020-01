Wie neemt nu die "nieuwe" nachttrein naar Oostenrijk en waarom? VRT NWS reisde mee

Enkele maanden geleden hoorde hij dat er een nieuwe nachttrein naar Wenen en Innsbruck zou rijden. Daar moest en zou hij gebruik van maken, want zijn zoon werkt niet ver van Innsbruck. Hij kocht het goedkoopste ticket, voor 29 euro, omdat hij zin had in avontuur, of omdat hij te gierig was, lacht hij.

Maar Jan trekt zich er niets van aan, want op een nachtvlucht moet je ook maar rechtop kunnen slapen. Hij heeft er vertrouwen in. Jan zit in een compartiment met zes stoelen, maar zit voorlopig alleen en geniet van de ruimte.