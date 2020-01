Vandalen trekken spoor van vernieling in Lanaken en Maasmechelen

De politie kreeg de oproepen allemaal binnen tussen 20.00 uur en 21.00 uur. Het ging allemaal om auto's die langs de weg geparkeerd stonden. Onbekenden hadden ruiten ingeslagen en deuken in het koetswerk geschopt.

Er werden auto's beschadigd op de Steenweg, de Rekemerstraat, het Gemeenteplein en de Koning Albertlaan in Lanaken. En ook op de Koning Albertlaan in Maasmechelen werd een voertuig beschadigd. Er is in het totaal voor duizenden euro's schade.

Oproep tot getuigen

De daders zouden rondrijden met een Ford Ka met Nederlandse nummerplaat. Ze zijn nog op de vlucht. De politie vraagt dat eventuele getuigen en andere slachtoffers zich melden. Dat kan via het e-mail­adres info@politielama.be of je kan bellen naar 089 47 47 47.