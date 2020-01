Verdrag moet wrak van de Titanic beschermen tegen schattenjagers

Volgens dat bedrijf verkeert het wrak in een erg slechte toestand en is het zaak om zo veel mogelijk artefacten eruit te redden vooraleer het schip totaal verloren is. RMS Titanic Inc. wil het nieuwe verdrag overigens aanvechten voor een Amerikaanse rechtbank. De familieleden van de slachtoffers willen dat het wrak onberoerd gelaten wordt.

De Titanic werd in Belfast in Noord-Ierland gebouwd en zonk begin 1912 op de eerste reis naar de Verenigde Staten na een aanvaring met een ijsberg. Meer dan 1.500 passagiers overleefden de ramp niet. Het wrak werd in 1985 op een diepte van meer dan 5.000 meter op de bodem van de Atlantische Oceaan ontdekt door de Amerikaanse onderwaterarcheoloog Robert Ballard. Die heeft sindsdien nog wel andere beroemde scheepswrakken gevonden. Ballard ontdekte in 1989 in de Atlantische Oceaan het wrak van het Duitse slagschip Bismarck (gezonken in 1941) en in 1998 het Amerikaanse vliegdekschip USS Yorktown (gezonken tijdens de slag om Midway in de Stille Oceaan in 1942).