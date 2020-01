Vermiste kat uit Oost-Vlaamse Lebbeke na 10 maanden teruggevonden in Leuven

Het waren werkmannen van het veevoederbedrijf Versele-Laga uit Leuven die Noni terugvonden. "Het katje zat verstopt in onze kelder", vertelt Nadine, een van de medewerksters. "Ze is waarschijnlijk door een openstaand raampje van onze kelder gekropen." Nadine heeft ook onmiddellijk een verklaring hoe het komt dat Noni 50 kilometer van huis werd teruggevonden: "Wij hebben buiten Leuven ook nog een kantoor in het Oost-Vlaamse Lebbeke, de originele woonplaats van Noni. Waarschijnlijk reisde ze mee met één van onze trucks uit Lebbeke."

Zwerfkat in Leuven

Nadine belde meteen de vzw Zwerfkat in Leuven, een organisatie die zwerfkatten opvangt en ook zorgt voor de sterilisatie, castratie en het chippen van de diertjes. Zij stelden vast dat Noni gesteriliseerd en gechipt is en ze namen contact op met de eigenaars. Die lieten verstaan dat ze de kattin niet terug hoefden.

Ter adoptie

Zwerfkat in Leuven vond intussen een opvanggezin voor Noni, waar ze kan verblijven tot haar adoptiepapieren in orde zijn. Als die papieren geregeld zijn, kan je je kandidaat stellen om Noni te adopteren. Op de Facebookpagina van Zwerfkat in Leuven en op adopteereendier.be zal je haar kunnen vinden. Nadine zal het alvast in de gaten houden want "het was een beetje liefde op het eerste gezicht."