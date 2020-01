Verplaatsen mensensmokkelaars de vluchtroute naar het VK en nemen ze steeds meer risico?

In 2019 slaagden minstens 173 bootjes erin om de oversteek te maken vanuit Frankrijk naar het VK. Aan boord zaten in totaal 1948 migranten en vluchtelingen. Gemiddeld dus 11 mensen per boot. Vaak gaat het om rubberen exemplaren, maar niet altijd. Sommigen zijn in relatief goede staat, anderen zijn gammel. De migranten en vluchtelingen die vanochtend in De Panne aangetroffen werden, droegen "een zelfgemaakte reddingsvest", aldus de Belgische autoriteiten.