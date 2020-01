Vier Gentse politiehonden mogen welverdiend met pensioen

De hondenbrigade van de Gentse politie bestaat bijna acht jaar. Politiemannen en hun eigen honden vormen duo's om de veiligheid te bewaren. Dat vergt veel training en ook voor de honden is dat niet altijd evident: "Het is genoeg geweest voor hen", zegt agent Didier.

Lief en leed

"We hebben zo veel meegemaakt samen", vertelt Didier. Zijn eigen hond, patrouillehond Machi is sinds 2012 actief en heeft een carrière van acht jaar achter de rug. Nu hij tien jaar is mag hij eindelijk met pensioen gaan. "Hoe erg het ook is, op een gegeven moment moet je professioneel afscheid nemen van jouw hond. Maar ik heb lief en leed gedeeld met die hond, ik heb hem meegemaakt van bij het begin bij de trainingen en nu gaat hij met pensioen. Je denkt er toch wel even over na."

Vechtpartijen en zoeken naar inbrekers

"We hebben vechtpartijen tot het zoeken naar inbrekers meegemaakt. Ook regelmatig bijstand gegeven aan collega's bij controles. Ik kan zo veel vertellen dat ik uren zou kunnen doorgaan. Bovenal ben ik enorm fier op hem want hij heeft me enorm veel geleerd."

Machi heeft eigenlijk ook al een opvolger. "Zijn zoon wordt nu klaargestoomd en ik merk dat hij al anders is, iedere hond is anders", klinkt het. "Ik leer nu anders omgaan met bepaalde situaties dan dat ik met mijn eerste hond deed, dat heb ik van Machi geleerd." Bang voor het zwarte gat is de hond niet, denkt Didier. "Hem kennende heeft hij nog steeds de drift om te werken. We gaan hem nog meenemen naar bijt- en zoektrainingen."

Stoppen omdat baasje stopt

Ook Ares stopt en dat op vierjarige leeftijd. Dat is vroeg, maar zijn baasje Victor kiest voor een andere carrière, waardoor Ares er noodgedwongen mee moet stoppen. “Ik ga een carrièreswitch doen. Sinds januari heb ik een andere functie en ga ik meer gerechtelijk werk doen." Maar Ares zal er weinig van merken en zal zijn energie nog kwijt geraken. "Ik ben ook actief in de hondensport, waardoor hij nog voldoende actief kan bezig zijn. Hij ging heel graag met mij gaan werken. Als ik mijn uniform aantrok en we moesten vertrekken naar het werk, dan sprong hij altijd enthousiast de auto in. Maar met hetzelfde enthousiasme gaat hij mee als we naar de hondenschool gaan."

De hond mag trots zijn op zijn carrière. "Hij heeft ooit geholpen om een aanval te verijdelen bij een hele groep hooligans, echt straf."

Veel te lief

Oskar is nog maar vier jaar oud, maar hij is verplicht om al met pensioen te gaan. “Hij is niet sterk genoeg van karakter. Plots heeft hij mentaal een krakje gekregen”, zegt zijn baasje Nancy. “Vroeger was hij heel enthousiast, maar als het te druk wordt is hij zeer schichtig. Hij schrikt van zaken waar dat niet nodig is. Dat is zonde, want het is een heel lieve hond, maar misschien iets té lief voor de job." Nancy neemt Oskar gewoon mee naar huis, maar is ook al bezig met een nieuwe hond voor het politiewerk: "Ik ben er direct voor gegaan en ik heb nu een teefje dat twee jaar is geworden. Momenteel is ze een drugsopleiding aan het volgen naast het patrouillewerk. Ze is heel goed bezig."

Sukkelen met de gewrichten

"Torres is patrouillehond en actieve drugshond en heeft ontzettend veel gezien in zijn carrière. Hij heeft veel vechtpartijen meegemaakt en kilo's drugs gezien." Torres is al wat ouder geworden: "Hij is al tien jaar wat voor een hond al ouder is en hij is ook aan het sukkelen met zijn gewrichten. Het wordt tijd dat hij met pensioen mag." Gunther voelt het afscheid wel: "Dat doet toch raar want ik heb acht jaar met Torres samengewerkt. Nu moet ik wennen aan een nieuwe hond."