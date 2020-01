Vier kinderen van IS-weduwen zijn voor jeugdrechter verschenen

Vier kinderen van Belgische IS-vrouwen die gisteren zijn aangekomen in ons land zijn vandaag voor de jeugdrechter in Antwerpen verschenen. Het gaat om kinderen van Bouchra Abouallal en Tatiana Wielandt, twee vrouwen die in november met hun 6 kinderen vanuit een gevangeniskamp in Syrië waren gevlucht naar Turkije. De vrouwen zelf zitten nog in een gevangenis in Turkije met hun 2 jongste kinderen. Wat de jeugdrechter precies beslist heeft over wat er met de kinderen moet gebeuren is niet bekend.